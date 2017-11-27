У Відні вперше за 1,5 року пройдуть переговори щодо врегулювання придністровського конфлікту

У Відні 27 листопада вперше за майже півтора року пройде повноцінна зустріч переговірників щодо врегулювання придністровського конфлікту у форматі "5 + 2".

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Newsmaker.md.

"Переговори виявилися заздалегідь приречені на успіх: Кишинів і Тирасполь напередодні оголосили про домовленості з питань, що ускладнювали не тільки роботу дипломатів, а й життя мешканцям двох берегів Дністра", - відзначає видання.

За інформацією видання, над проривними рішеннями активно попрацювали молдавський і придністровський олігархи Володимир Плахотнюк і Віктор Гушан. Обидва не просто контролюють ситуацію в Молдові і Придністров'ї, а є, за словами експертів, фактичними керівниками цих територій.

"По суті, Плахотнюк та Гушан створили новий - тіньовий формат ведення переговорів і вирішення спірних питань", - пише видання.

Повідомляється, що переговори щодо Придністров'я пройдуть у Відні, оскільки в цьому році в ОБСЄ головує Австрія.

В останній раз переговірники збиралися в форматі "5 + 2" (Молдова і Придністров'я - сторони конфлікту, ОБСЄ, Росія та Україна - посередники, ЄС і США - спостерігачі) в червні минулого року в Берліні.

Там молдавський віце-прем'єр Георге Белан і глава зовнішньополітичного відомства Придністров'я Віталій Ігнатьєв підписали Берлінський протокол, взявши на себе зобов'язання вирішити конкретні, по суті технічні, питання.

У 2017 році Тирасполь і Москва не раз закликали зібратися в форматі "5 + 2", але австрійці відповідали, що переговори пройдуть за умови, що сторони домовляться хоч з яких-небудь питань.

Повідомляється, що 25 листопада в придністровських Бендерах, Белан і Ігнатьєв досягли згоди відразу з чотирьох питань.

Йдеться про забезпечення належного функціонування в Придністров'ї шкіл із викладанням молдавською мовою на основі латинської графіки; визнання Кишиневом дипломів про вищу освіту, виданих у Придністров'ї; відновлення мобільного та стаціонарного зв'язку між двома берегами Дністра; забезпечення безперешкодного доступу молдовських фермерів до своїх сільськогосподарських угідь, розташованих на лівому березі Дністра.

Ще одним проривом перед зустріччю у Відні стало відкриття моста через Дністер, який знаходиться на міжнародній трасі М14. Міст був підірваний під час конфлікту 1992 року та відновлений на початку 2000-х, але з тих пір залишався закритим для руху транспорту.