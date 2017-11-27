У ЄС продовжили використання гербіциду гліфосату на наступні 5 років

Представники 18 з 28 держав-членів Європейського Союзу у вівторок, 27 листопада, ухвалили рішення щодо продовження дозволу на використання гербіциду гліфосату на наступні п'ять років, повідомляє агенція AFP.

Суперечки щодо використання гліфосату виникли у ЄС ще у 2016 році. Деякі експерти підозрюють, що гліфосат, який широко використовується в сільському господарстві багатьох держав Європейського Союзу, здатен викликати захворювання на рак. Тому у жовтні поточного року Європарламент ухвалив резолюцію про поступову заборону цього гербіциду до 2022 року.

Впродовж останніх місяців Європейська комісія кілька разів відкладала ухвалу рішення щодо продовження цього дозволу. Термін дії нинішнього дозволу спливав 15 грудня цього року. На думку експертів, продовжений п'ятирічний термін має дати час аграріям для того, щоб знайти альтернативу гліфосату.

Нагадаємо, британський міністр торгівлі Ліам Фокс заявив, що остаточне рішення щодо подальшого ірландського кордону не може бути прийнято до тих пір, поки Великобританія і ЄС не досягнуть торгового угоди.