Uber підняв тарифи на таксі одразу в 5 українських містах

Сервіс виклику таксі Uber знову підняв вартість поїздок в Україні. Так, 27 листопада сервіс збільшив тарифи на поїздки з uberX у Києві, Дніпрі, Львові, Запоріжжі, Харкові.

Про це Uber повідомив у своєму офіційному блозі на сайті компанії.

У Києві мінімальна вартість поїздки з використанням сервісу uberX підвищилася до 40 грн з попередніх 30 грн, Подача машини зросла до 25 грн (раніше - 20,5 грн). Ціна однієї хвилини в дорозі залишилася незмінною - 1,15 грн, як і вартість за один кілометр - 4,5 грн.

У Дніпрі тарифи стали наступними: мінімальна вартість поїздки з використанням сервісу uberX тепер становить 35 грн (раніше - 30 грн), подача авто виросла до 23 грн (раніше - 15 грн). Ціна однієї хвилини в дорозі залишилася незмінною - 1,1 грн. А ось вартість за один кілометр знизилася до 4 грн (раніше - 4,5 грн).

Змінилися тарифи і у Львові. Так, мінімальна вартість поїздки з використанням сервісу uberX тепер становить 35 грн (раніше - 30 грн), подача авто виросла до 21 грн (раніше - 16 грн). Ціна однієї хвилини в дорозі залишилася незмінною - 1,2 грн, як і вартість за один кілометр - 5 грн.

У Запоріжжі мінімальна ціна поїздки з використанням сервісу uberX підвищилася до 30 грн (раніше - 25 грн), а вартість однієї хвилини в дорозі виросла до 1грн (раніше - 90 коп). Подача авто тепер становить 21 грн (раніше - 16 грн), а ціна за один кілометр зросла до 3,7 грн (раніше - 3,5 грн).

Тарифи в Харкові також змінилися. Тепер мінімальна вартість поїздки з використанням сервісу uberX тепер становить 40 грн, подача авто виросла до 30 грн. Ціна однієї хвилини в дорозі - 90 коп., А вартість за один кілометр - 3,5 грн.