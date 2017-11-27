Україна потрапила до топ-25 країн, де бізнес пов’язаний з організованою злочинністю

Україна потрапила до топ-25 країн, де організована злочинність має великий вплив на бізнес. Про це йдеться у рейтингу Світового економічного форуму щодо організованої злочинності.

Дані щодо впливу на бізнес організованої злочинності збирали впродовж 2015-2016 років. Рівень впливу оцінювали за 7-бальної шкалою, де 7 – відсутність такого впливу, а 1 – максимальний рівень впливу злочинців на бізнесову сферу.

До рейтингу увійшли 137 країн.

Найвищі сходинки, зайняли країни, де злочинність не має впливу на бізнес. До п’ятірки лідерів увійшли Фінляндія (результат 6,8), Норвегія (результат 6,6), Оман (результат 6,6), Ісландія (результат 6,5), Сінгапур (результат 6,4). Росія у цьому списку на 86 місці (результат 4,5), США - 57 місце (результат 5), Німеччина - 59 місце (результат 5).

Україна з індексом 3,9 зайняла у рейтингу 113 сходинку. Вищим виявився вплив злочинності у 24 країн, серед них Сальвадор, Венесуела, Мексика, Колумбія, Ємен, Пакистан, Бразилія та Італія.