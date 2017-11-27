Українець Настенко став чемпіоном світу з джиу-джитсу

У Боготі (Колумбія) триває розіграш нагород чемпіонату світу з джиу-джитсу в якому беруть участь й українські спортсмени, передає прес-служба ММСУ.

У скарбничці "синьо-жовтої" збірної – "золото" та "срібло", які наші спортсмени вибороли в розділі "файтинг".

Володарем чемпіонського титулу у ваговій категорії 94 кг став Іван Настенко. "Срібло" у ваговій категорії до 62 кг до активу української команди здобув Богдан Мочульський.

Зазначимо, що турнір в Колумбії продовжуватиметься до 28 листопада.