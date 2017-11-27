Українка стала переможницею конкурсу краси Miss Europe Continental

Українка Наталія Варченко перемогла в конкурсі краси Miss Europe Continental, який відбувся 25 листопада в італійському Неаполі. Про це в Instagram повідомила прес-служба Національного комітету "Міс Україна Всесвіт".

Варченко була третьою віце-міс на конкурсі "Міс Україна Всесвіт 2015".

"Вперше Національний комітет "Міс Україна Всесвіт" співпрацює з конкурсом Miss Europe Continental, і ми дуже раді отримати такий результат!" – йдеться в повідомленні.

Як повідомив "Канал 24", Варченко родом з Кадіївки Луганської області. Вона була солісткою групи "Тірамісу".