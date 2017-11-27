Українська біатлоністка Семеренко стала срібним призером Олімпіади-2014 після дискваліфікації росіянки

Українська біатлоністка була у спринтерській гонці третьою, але після дискваліфікації росіянки Ольги Вілухіної отримає "срібло".

Українська біатлоністка Віта Семеренко – срібний призер Олімпійських ігор-2014 у спринтерській гонці. Це стало відомо після того, як Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дискваліфікував ще п'ятьох російських спортсменів, які брали участь в Сочі-2014. Про це повідомляє офіційний сайт МОК.

Визнані винними в порушенні антидопінгових правил і довічно дискваліфіковані медалісти та учасники Сочі-2014 скелетоніст Сергій Чудінов, бобслеїсти Дмитро Труненков і Олексій Негодайло, біатлоністки Яна Романова та Ольга Вілухіна.

Вілухіна позбавлена ​​«срібла» спринту і «срібла» в естафеті, Романова – «срібла» в естафеті. Таким чином, срібну медаль спринту Сочі-2014 отримає наша Віта Семеренко, яка в тій гонці прийшла третьою.

Бобслеїсти Труненков і Негодайло були переможцями змагань четвірок разом з дискваліфікованими раніше Олександром Зубковим і Олексієм Воєводою. Сергій Чудінов на Олімпіаді в Сочі зайняв лише п'яте місце.

Нагадаємо, українець Настенко став чемпіоном світу з джиу-джитсу.