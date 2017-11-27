В Індонезії проводять евакуацію мешканців Балі через очікуване виверження вулкану

Агентство з пом'якшення наслідків стихійних лих Індонезії заявило, що підняло тривогу на вищому рівні (чотири) на вулкані гори Маунт Агун. Мешканців у радіусі 8-10 км (5-6 миль) навколо вулкана закликали негайно евакуюватися, повідомляє Reuters.

"В очікуванні можливості і неминучого ризику стихійного лиха PVMBG (Центр вулканології і ліквідації наслідків стихійних лих) підняв рівень попередження про гори Агунг з трьох до чотирьох, починаючи з 6:00 за місцевим часом", - йдеться в заяві.

"Сірий попіл і слабкі випадкові вибухи можна почути на відстані 12 км (7 миль) від піку. Полум'я було видно вночі, що вказує на можливе виверження, яке може відбутися в будь-який час", - йдеться в заяві Агентства з пом'якшення наслідків стихійного лиха в Індонезії, передає РБК-Україна.

Нагадаємо, 26 листопада через виверження вулкана Агунг на острові Балі близько 24 тисяч жителів були евакуйовані. За даними місцевої влади, стовп попелу піднявся на висоту 7600 м.