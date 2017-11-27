В одеському порту виявили радіоактивні матеріали в контейнерах з ОАЕ

20 жовтня під час обстеження двох контейнерів із брухтом магнію, які прямували з ОАЕ, автоматична система Одеського морпорту виявила радіоактивні матеріали. Вантаж відправлено назад відправнику, повідомляє прес-служба Держатомрегулювання.

"За результатами проведених вимірювань перевищення потужності експозиційної дози на поверхні контейнерів становило відповідно до 3,5 мкЗв/год і 6,5 мкЗв/год. Дистанційний спектрометричний аналіз виявив, що перевищення потужності експозиційної дози обумовлене наявністю радіонуклідів 226Ra, що містяться в невстановлених об'єктах усередині контейнерів. Документів, що підтверджують законність наявності у вантажу (брухту магнію) радіоактивних матеріалів, представлено не було", - йдеться в повідомленні.

За даними Держатомрегулювання, відповідно до вимог законодавства, 13 листопада контейнери з небезпечним вантажем були завантажені на судно для доставки назад відправнику.

Нагадаємо, нещодавно над Європою пройшла хмара радіоактивного забруднення з РФ.