В Україні суттєво скоротилася частка збиткових підприємств, - Держстат

Частка збиткових підприємств у січні-вересні 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 скоротилася на 29,7%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Так, прибуток великих і середніх підприємств України у січні-вересні 2017 року склав 368,6 млрд грн, що на 36,3% більше, ніж у минулому році.

Також повідомляється, що збитки великих і середніх підприємств склали 130,8 млрд грн, що на 30,6% менше, ніж у 2016 році.

Відзначимо, що за вказаний період фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств склав 237,8 млрд грн прибутку (у січні-вересні 2016 року - 82 млрд грн).