В Україні взяли на облік майже 1,5 млн переселенців

Майже 1,5 мільйона переселенців взяли на облік в Україні цьогоріч. Такі дані оприлюднило Мінсоцполітики.

"Станом на 27 листопада 2017 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 млн 494 тис. 806 переселенців або 1 млн 219 тис. 467 сімей з Донбасу і Криму", - йдеться у повідомленні.

Станом на 27 листопада 2017 року, за даними відомства, отримувачам допомоги профінансовано 2 579 941 тис. гривень.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 12 разів обстріляли позиції сил АТО.