В Ужгороді в підтримку Всеукраїнської акції проти насильства випустили бузкові повітряні кульки

У понеділок, 27 листопада, у рамках щорічної Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» в обласному центрі Закарпаття пройшов масовий флеш-моб, організований працівниками Департаменту соціального захисту Закарпатської ОДА, управління культури, спорту, сім’ї та молоді Ужгородської міської ради, міського центру соціальних служб для сім’ї за участі представників Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Закарпатській області, Ужгородського місцевого центру з надання БВПД, студентів та громадськості.

Вуличний флеш-моб в Ужгороді став лише одним із низки заходів, які проводяться на Закарпатті у рамках Всеукраїнської акції та на підтримку компанії, присвяченій питанням боротьби з насильством щодо жінок, ініційованої Генсекретарем ООН. Ця проблема є актуальною і для нашої області, адже, як зазначила заступник директора департаменту соціального захисту населення Закарпатської ОДА Наталія Омелянюк, лише за рік зареєстровано 2300 звернень щодо випадків насильства. Левова частка з них – майже 70% постраждалих, - жінки.

Під час вуличної акції «Бузкова стрічка. Вільні від страху – вільні від насилля» фахівці роздавали перехожим бузкові повітряні кульки, стрічки, браслети, інформаційні матеріали та пояснювали як захистити від насильства себе та близьких.

Про можливість отримання безоплатної правової допомоги у випадку насильства, а також Всеукраїнський проект Мінюсту «Я маю право!» перехожих інформували начальник відділу комунікації та забезпечення доступу до публічної інформації Регіонального центру з надання БВПД Оксана Дудаш та начальник відділу Ужгородського місцевого центру Марія Рішко.

На завершення акції соціальні працівники, студенти та школярі запустили в небо кульки з написами «біда», «образа», «неповага», разом з яким і весь негатив, який пов’язується з фізичним, економічним, сексуальним та психологічним насильством, повинен відлетіти геть.

Оксана Дудаш, Ужгород, для «Дня»