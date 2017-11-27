Wizz Air заявив про відновлення своєї діяльності в Харкові

Лоукост-авіакомпанія Wizz Air заявила про відновлення своєї діяльності з Харкова, який стане третім українським аеропортом компанії. Про це йдеться у прес-релізі Wizz Air.

Компанія оголосила про відкриття 5 нових маршрутів, які будуть запущені у 2018 році з регіональних аеропортів Львова та Харкова, передає Новое время.

Так, нові рейси з Харкова у Дортмунд і Катовіце будуть виконуватися двічі на тиждень, починаючи з квітня і червня, відповідно.

Львівська мережа лоукост-маршрутів буде розширена на додаток до нещодавно оголошеного рейсу в/з Лондона Лутон завдяки трьом новим напрямкам у такі гарні міста, як Дортмунд, Катовіце та Гданськ з наступної весни.

Крім того, у 2018 році з України буде відкрито 8 нових рейсів, в тому числі два нових маршрути з Києва у Таллінн і Лісабон.