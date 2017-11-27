З нового року максимальна швидкість руху в населених пунктах становитиме 50 км/год, - постанова КМУ

З 1 січня 2018 року автомобілісти повинні будуть рухатись у населених пунктах з максимальною швидкістю у 50 км/год. Про це йдеться у постанові Кабміну від 10 листопада "Про внесення змін до Правил дорожнього руху".

"Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2018 року", - сказано у документі.

Згідно з постановою, максимально дозволена швидкість руху транспортних засобів у населених пунктах із зменшили з 60 до 50 км/год. Це сприятиме підвищенню рівня безпеки дорожнього руху та збереженню життя людей, передає УНН.

В уряді зазначають, що на сьогодні в більшості країн ЄС дозволена швидкість руху транспортних засобів у населених пунктах становить не більше 50 км/год, а в особливих пунктах - 30 км/год. Таким чином, таке рішення дозволить наблизити українське законодавство до законодавства ЄС.