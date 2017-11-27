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За добу бойовики 12 разів обстріляли позиції сил АТО, - штаб

27 листопада, 2017 - 08:50
Фото Алли Пушкарчук

Протягом минулої доби у зоні АТО було зафіксовано 12 обстрілів українських позицій з боку бойовиків, майже на кожен з них українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Як повідомляє прес-центр АТО, на Луганському напрямку з гранатометів і стрілецької зброї бойовики вели вогонь в районі Золотого, Світлодарська, Жовтого, Травневого і Кримського. Неподалік Трьохізбенки терористи випустили декілька мін калібру 82 мм.

На Донецькому напрямку з 82 мм мінометів були обстріляні позиції сил АТО біля Верхньоторецького і Водяного. З піхотного озброєння бойовики вели вогонь у передмістях Авдіївки і Мар’їнки, а на Приазов’ї застосували зенітну установку та стрілецьку зброю біля Гнутового.

Крім того, в районі Авдіївки декілька разів впродовж доби зафіксовано проліт ворожих БПЛА, заборонених Мінськими домовленостями.

Джерело: День
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