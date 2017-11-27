Заяви Ягланда щодо повернення РФ в ПАРЄ суперечать рішенням РЄ, - Геращенко

Перший віце-спікер Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко обурена позицією генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда щодо Росії та перспективи її повернення до ПАРЄ.

"У статті для FT генсек РЄ Т.Ягланд публічно повторив свою давню позицію: повернення Росії в ПАРЄ без всяких передумов. (...) Те, що якщо Європа дозволить РФ порушувати базові європейські принципи і права людини, то Європа залишиться без Європи, бо це буде вже інша, деградована Європа, не приходить в голову генсека РЄ. Як і те, що його заяви є самодіяльністю, йдуть усупереч рішенням Комітету міністрів РЄ і резолюціям ПАРЄ", - написала І.Геращенко на своїй сторінці у Facebook у понеділок.

Геращенко переконана, що "ми живемо в час певної деградації європейських інституцій і їх зовнішнього послаблення тією ж Росією". "Можна це прийняти і плисти за течією, можна це констатувати і намагатися цьому протистояти. Українська делегація в ПАРЄ точно обирає другий шлях, бо насправді - він перший і правильний", - додала І.Геращенко.

Раніше Т.Ягланд у статті газеті Financial Times написав, зокрема, що РЄ розглядає питання скасування санкцій щодо Росії.