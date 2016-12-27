Бойовики передали Україні двох полонених жінок

Вранці 27 грудня представники так званої "ДНР" передали керівнику українського Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану двох заручниць.

Про це повідомляє "Громадське".

Як зазначено, процедура пройшла між окупованими Донецьком і Макіївкою. Бойовики передали Анжеліку Преснякову та журналістку Ольгу Сворак.

За словами пана Рубана, передача жінок "сприятиме прискоренню процесу обміну полоненими в Донбасі".

Як повідомив заступник міністра оборони Василь Будик, далі жінок передадуть Службі безпеки України, поблизу Майорська Донецької області.

Передача проходила в односторонньому порядку "як жест доброї волі".

Нагадаємо, що РФ утримує у заручниках 120 українців.