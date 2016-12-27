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Бойовики передали Україні двох полонених жінок

27 грудня, 2016 - 11:21

Вранці 27 грудня представники так званої "ДНР" передали керівнику українського Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану двох заручниць.

Про це повідомляє "Громадське".

Як зазначено, процедура пройшла між окупованими Донецьком і Макіївкою. Бойовики передали Анжеліку Преснякову та  журналістку Ольгу Сворак.

За словами пана Рубана, передача жінок "сприятиме прискоренню процесу обміну полоненими в Донбасі".

Як повідомив  заступник міністра оборони Василь Будик, далі жінок передадуть Службі безпеки України, поблизу Майорська Донецької області.

Передача проходила в односторонньому порядку "як жест доброї волі".

Нагадаємо, що РФ утримує у заручниках 120 українців.

 

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