Четверо поранених під Світлодарськом знаходяться у важкому стані в лікарні Мечникова

Четверо поранених під час боїв на Світлодарській дузі українських бійців наразі перебувають у важкому стані в реанімації у лікарні ім. Мечникова.

Про це повідомив головний лікар медустанови Сергій Риженко, передає "112 Україна". За словами Риженка, всі бійці підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

"Бійці, які надходили останнім часом, четверо важких бійців лежать в реанімації. Вони всі на апаратах штучної вентиляції легенів. Але вони всі йдуть на поправку. У них позитивна динаміка. На сьогодні дивом вже хочемо знімати апарат штучної вентиляції легенів", - сказав він.

Крім того лікар наголосив, що майже всі бійці, які надходять до лікарні мають велику крововтрату, тож їм необхідне переливання крові.

"Це найбільш важко поранені бійці, які мають безліч поранень. Ми переливаємо дуже багато крові, яка на сьогоднішній день вже обчислюється тоннами. На одного тяжко пораненого бійця, як правило, за кількістю припадає 3-5 донорів для того, щоб відновити крововтрату. Ми робимо все, щоб залучити молодих людей, усіх небайдужих на донорські дні, щоб вони здавали кров. Вже в лікарні ім. Мечникова перелито 2,2 тонни донорської крові. Ми розуміємо, що якщо війна триватиме, кров доведеться переливати. Ми завжди готуємо запаси", - сказав лікар.

Нагадаємо, що бойовики захопили в полон двох українських військових.