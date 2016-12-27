Додон пояснив зняття прапору ЄС зі своєї резиденції

Президент Молдови Ігор Додон пояснив, чому з його резиденції зняли прапор Євросоюзу.

Про це повідомляє портал NOI.md.

"Законодавство Республіки Молдова не передбачає, що на державних установах повинні бути в обов'язковому порядку вивішені інші прапори, за винятком державного. У законі йдеться про те, що може бути вивішений прапор ЄС. Але ми є країною-членом СНД. Чому тоді на будівлі не висить цей прапор? Ми входимо до складу ООН. Чому цього прапора також немає? Тому на будинку президентури буде, як свідчить закон, в обов'язковому порядку висіти прапор Республіки Молдова, і тільки він", - заявив Додон.

Президент Молдови при цьому зазначив, що нічого не має проти Європейського союзу і що партнерство країни з ЄС продовжиться.

"Я зустрічався з послами країн ЄС, акредитованих у Кишиневі, і домовився, що раз в місяць ми будемо зустрічатися для того, щоб обговорювати поточні проблеми. Другий офіційний візит після Москви я зроблю в Брюссель. Тому відносини залишаються хорошими і будуть конструктивно розвиватися, - додав він.

Напередодні повідомлялось, що з резиденції нового президента Молдови Ігоря Додона зник прапор Європейського Союзу.