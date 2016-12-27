ДПСУ не оголошуватиме призов на строкову службу в наступному році

Держприкордонслужба України поки не планує відновлювати призов на строкову службу.
Про це на прес-конференції повідомив голова ДПСУ Віктор Назаренко, передає "112-Україна".
"Ми - професійна правоохоронна структура, яка не вимагає додаткового залучення військовослужбовців строкової служби. Ми не плануємо при існуючому бюджеті приймати на строкову службу", - сказав Назаренко.
Він додав, що орієнтовно понад тисяча строковиків перейдуть на контракт.
В цьому році ДПСУ відновила призов на строкову службу, який був скасований ще в 2008 р.
Нагадаємо, в ДПСУ заявили, що грошей на "Стіну" не вистачає.
Джерело: 112 Україна