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ДПСУ не оголошуватиме призов на строкову службу в наступному році

27 грудня, 2016 - 14:27
Фото з архіву "Дня"

Держприкордонслужба України поки не планує відновлювати призов на строкову службу.

Про це на прес-конференції повідомив голова ДПСУ Віктор Назаренко, передає "112-Україна".

"Ми - професійна правоохоронна структура, яка не вимагає додаткового залучення військовослужбовців строкової служби. Ми не плануємо при існуючому бюджеті приймати на строкову службу", - сказав Назаренко.

Він додав, що орієнтовно понад тисяча строковиків перейдуть на контракт.

В цьому році ДПСУ відновила призов на строкову службу, який був скасований ще в 2008 р.

Нагадаємо, в ДПСУ заявили, що грошей на "Стіну" не вистачає.

Джерело: 112 Україна
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