ФРН виділить 15 млн євро для фінансування медицини у Алеппо

Німеччина виділить 15 мільйонів євро для фінансування роботи лікарів, санітарів та психологів у місті Алеппо, що на півночі Сирії. Про це повідомляється у випуску газети Bild з посиланням на німецького міністра економічного співробітництва та розвитку Ґерда Мюллера.

Цих грошей має вистачити на забезпечення роботи медпрацівників на найближчі 30 місяців.

Міністр покладає відповідальність за допомогу постраждалим на ООН. "Після того, як міжнародна громадськість так безпорадно спостерігала за убивствами і бомбардуваннями, вона повинна тепер надати велику гуманітарну допомогу людям в Алеппо", - цитує Мюллера Bild.

Мюллер наголошує, що брак лікарів та медикаментів залишається проблемою для Алеппо. "Тисячі людей, серед них багато дітей, потребують догляду, інакше вони не переживуть цю зиму", - сказав посадовець.

Нагадаємо, 24 грудня у Сирії під Алеппо поновилися авіаудари.