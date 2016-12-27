ГУР повідомляє про сутички між п'яними бойовиками та особовим складом армії РФ на Донбасі

Між командним складом російських окупаційних військ та п'яними бойовиками на передовій позиції відбулася перестрілка. Одного бойовика було вбито, ще декількох поранено.

Про це повідомляє прес-центр Головного управління розвідки при Міністерстві оборони України.

"26 грудня ц.р. на одній з передових позицій 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ між офіцерами, які прибули для контролю, і військовослужбовцями, які перебували на бойових позиціях у стані алкогольного сп'яніння, відбулося збройне зіткнення, в результаті якого одного військовослужбовця було вбито, ще кілька отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

У прес-центрі також зазначають, що зростає напруженість у відносинах між особовим складом підрозділів противника, що виконує завдання на передових позиціях, та командним складом російських окупаційних військ.

Раніше ГУР повідомляло, що в зоні АТО за тиждень загинуло 18 бойовиків.