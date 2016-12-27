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ГУР повідомляє про сутички між п'яними бойовиками та особовим складом армії РФ на Донбасі

27 грудня, 2016 - 12:31
Фото Reuters

Між командним складом російських окупаційних військ та п'яними бойовиками на передовій позиції відбулася перестрілка. Одного бойовика було вбито, ще декількох поранено.  

Про це повідомляє прес-центр Головного управління розвідки при Міністерстві оборони України.

"26 грудня ц.р. на одній з передових позицій 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ між офіцерами, які прибули для контролю, і військовослужбовцями, які перебували на бойових позиціях у стані алкогольного сп'яніння, відбулося збройне зіткнення, в результаті якого одного військовослужбовця було вбито, ще кілька отримали поранення", - йдеться в повідомленні. 

У прес-центрі також зазначають, що зростає напруженість у відносинах між особовим складом підрозділів противника, що виконує завдання на передових позиціях, та командним складом російських окупаційних військ.

Раніше ГУР повідомляло, що в зоні АТО за тиждень загинуло 18 бойовиків.

Джерело: День
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