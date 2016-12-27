Ізраїль припиняє співпрацю з 12 країнами, які проголосували за резолюцію РБ ООН, - ЗМІ

Ізраїль припиняє співпрацю з посольствами 12 країн, які проголосували за резолюцію Радбезу ООН, засудивши поселення Ізраїлю на окупованих палестинських територіях, включаючи Східний Єрусалим

Про це заявили чиновники, повідомляє Еspreso.tv з посиланням на CNN.

Нагадаємо, що "за" резолюцію проголосували Британія, Франція, Росія, Китай, Японія, , Ангола, Єгипет, Уругвай, Іспанія, Сенегал, Нова Зеландія, а також Україна.

Ізраїльські чиновники кажуть, що прем'єр Біньямін Нетаньяху не зустрінеться з міністрами закордонних справ цих країн і їхні посли не будуть прийняті в МЗС Ізраїлю.

Крім того, поїздки ізраїльських міністрів до цих країн також будуть обмежені. Проте посли Ізраїлю в цих країнах, як і раніше, зможуть продовжувати працювати.

Нагадаємо, що Україна пояснила свою позицію в ООН щодо Ізраїлю.