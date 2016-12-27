Глава правлячої партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський назвав протести опозиції спробою путчу.

Про це повідомляє Onet.pl, передає ЄП.

"Варто висловлюватися простіше: це була спроба путчу. Сигнали про такі спроби захопити владу доходили до нас і раніше" - сказав Качинський.

За його словами, свобода ЗМІ і конфлікт навколо обмеження доступу кореспондентів в Сейм були лише підтекстом, щоб довести до ситуації, що склалася.

"Інша сторона просто вирішила, що не підпадає під дію закону, конституції, нічого. І треба буде дати цьому раду. Неможливо управляти країною, якщо ми приймаємо, що певна група, хай і опозиція може робити все і закон її не стосується" - заявив він.

На думку Качинського, дії опозиції мають злочинний характер, "вони хочуть нас знищити".

Нагадаємо, що протести польської опозиції триватимуть до 11 січня.