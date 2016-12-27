Кіссінджер може розробити для Трампа план щодо України, - ЗМІ

Обраний президент США Дональд Трамп залучив на свій бік "політичного важковаговика". Легенадарний екс-держсекретар США Генрі Кіссінджер може стати "посередником" між новою адміністрацією США і Росією, а також має розробити майстер-план щодо України.

Про це повідомляє німецьке видання Bild, передає УНН.

Кіссінджер має пояснити світу, що майбутній президент США робить у зовнішній політиці, що він мав на увазі, коли написав у Twitter про нову гонку ядерних озброєнь з Росією. І він має "розробити майстер-план щодо України", пише видання.

Вказано, що Генрі Кіссінджер повинен стати "посередником між Москвою і Вашингтоном".

Як зазначається, екс-держсекретар США "має чіткі уявлення про майбутні відносини ядерних держав".

Він вважає, що примирення з Росією є правильним кроком для позиціонування себе проти зростаючої міці Китаю. Баланс між Америкою і Росією "буде сприяти зміцненню глобальної стабільності", йдеться у статті.

Як зазначається, згідно з аналізом західноєвропейських розвідувальних служб, базованому на інформації з команди Трампа, йдеться скасування майбутнім президентом США санкцій щодо Росії згідно з "рекомендаціями Кіссінджера".

За даними видання, Кіссінджер також рекомендує визнати панування Росії в колишніх південно-західних радянських республіках від Білорусі та України до Грузії і Казахстану. Це буде означати, що Сполучені Штати "визнають як сферу впливу Росії політичний простір між Польщею/країнами Балтії та Іраном, Афганістаном і Китаєм", пише Bild.

Щодо України "має бути знайдений майстер-план політичного і економічного розвитку". Як зазначає видання, основна ідея полягає у тому, що "Росія гарантує безпеку на сході України і починає поступовий вихід звідти. У свою чергу, "Захід не втручається у кримське питання", йдеться у статті.

"Окупація українського півострова офіційно не визнається, але і не повинна бути проблемою між старими супердержавами", пише видання.

Повідомляється, що така концепція щодо нових відносин між Москвою і Вашингтоном передбачає вживання термінів "конструктивна співпраця" і "нормалізація відносин". Прямі переговори проводяться за посередництва посла Росії в Вашингтоні Сергія Кисляка, зазначає видання.