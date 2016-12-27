Мінгареллі сподівається на безвіз для України у першій половині наступного року

Глава представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі сподівається на те, що безвізовий режим для України і ратифікація Угоди про асоціацію ЄС - Україна стануть реальністю в першій половині наступного року.

Про це він розповів в інтервʼю виданню Realist Online, передає Європейська правда.

Відповідаючи на питання про те, які ключові питання на порядку денному саміту Україна - ЄС будуть у 2017 році, Мінгареллі зазначив, що сподівається на те, що ним стане саме імплементація вже ратифікованої до того моменту Угоди про асоціацію.

"Я сподіваюся, що в першій половині року набуде чинності безвізовий режим і буде ратифіковано Угоду про асоціацію. І тоді ми будемо імплементувати цю Угоду", – наголосив посол ЄС.

Втім, представник ЄС відмовився назвати більш точні терміни надання безвізу для українців.

"Я не можу сказати вам точно, скільки часу це забере. У Брюсселі знову будуть переговори між Радою ЕС, Європарламентом і Єврокомісією, а потім законодавці повинні ухвалити рішення – я не можу дати вам більш детальну інформацію", – відзначив Мінгареллі.

Він наголосив, що позитивне рішення (про безвіз для України. – Ред.) було ухвалене 28 державами-членами, і тепер Європарламент у найближчі кілька місяців проголосує щодо механізму призупинення безвізового режиму для третіх країн.

"Тільки-но це голосування відбудеться, законодавці підуть вперед, щоб забезпечити українцям можливість їздити без віз до країн Шенгенської зони", – додав Мінгареллі.

Посол ЄС також відкинув припущення, що надання безвізу для України залежить від потенційних результатів наступних президентських виборів у Франції.

"Я не вірю в це і нічого про це не знаю. Для мене надання безвізового режиму Україні – це питання процедурних кроків. У будь-якому випадку, було ухвалене рішення надати безвізовий режим для українців", – наголосив посол ЄС.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сказав, що безвізовий режим з Євросоюзом, очевидно, буде запроваджений у 2017 році.