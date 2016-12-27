Міжнародні кредитори відновили надання фінансової допомоги Греції

Міжнародні кредитори Греції оголосили про відновлення фінансової допомоги для полегшення боргового тягаря країни, яка була призупинена в грудні.

Про це пише ЄП з посиланням на New Europe.

"Президент Єврогрупи Єрун Дейссельблум повідомив, що заходи з надання допомоги для полегшення боргового тягаря будуть відновлені", – йдеться у повідомленні.

Така заява була зроблена в суботу, після того, як міністр фінансів Греції Евклід Цакалотос запевнив кредиторів, що грецький уряд прагне до реалізації заходів, передбачених у договорі про третій транш допомоги на 86 млрд євро.

В грудні цього року міністри фінансів єврозони погодили призупинити реалізацію заходів, спрямованих на зниження короткострокового боргового навантаження Греції, через те, що уряд прем'єр-міністра Алексіса Ципраса вирішив здійснити додаткові соціальні виплати пенсіонерам з низьким рівнем доходу.

Нагадаємо, що ЄС схвалив надання Греції 2,8 млрд євро допомоги.