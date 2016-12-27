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Минулої доби у зоні АТО 2 українських військових були поранені, ще 2 потрапили у полон

27 грудня, 2016 - 13:10
Фото з архіву "Дня"

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає, двоє отримали поранення і ще двоє потрапили в полон.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було. Двоє наших бійців зазнали поранення і, окрім того, двоє військовослужбовців ЗСУ потрапили у ворожий полон, заблукавши поблизу Бахмутської траси", — наголосив речник.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 37 разів обстріляли позиції сил АТО.

Джерело: УНН
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