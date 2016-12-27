"Нафтогаз" розраховує на збільшення прибутку за рахунок транзиту

Фактичні обсяги транзиту російського газу у 2016 році на 10-12 мільярдів кубометрів більші, ніж було заплановано, і становитимуть близько 80-82 млрд грн.

Про це сказав фінансовий директор НАК "Нафтогаз України" Сергій Коновець в інтерв'ю "РБК-Україна".

«Фактичні обсяги транзиту на 10-12 мільярдів кубометрів будуть більше від запланованих (планувався транзит в обсязі 70 мільярдів кубометрів, а за фактом буде 80-82 мільярдів). Це не тільки вплине на істотне збільшення прибутку НАК "Нафтогаз України", а й матиме значний позитивний ефект на податкові надходження у держбюджет і суму сплачених компанією дивідендів у наступному році», - сказав Коновець.

Він зазначив, що до держбюджету на 2017 рік уже закладено, що сума дивідендів становитиме 50 відсотків від суми чистого прибутку 2016 року відповідно до фінансового плану.

«Але знову ж таки, дивіденди нараховуються на фактичний прибуток, підтверджений аудитом. І якщо прибуток буде більший, то і сума сплачених дивідендів зросте», - наголосив Коновець.