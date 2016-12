ООН є лише клубом для гарного проведення часу, - Трамп

Обраний президент США Дональд Трамп назвав ООН клубом гарного проведення часу і висловив жаль, що це так.

Про це він написав у Twitter.

"ООН, незважаючи на величезний потенціал, зараз є лише клубом, де люди можуть зібратися, поговорити і добре провести час. Дуже шкода", - написав Трамп.

Нагадаємо, що Трамп хоче скоротити військову присутність США у світі.

The United Nations has such great potential but right now it is just a club for people to get together, talk and have a good time. So sad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 декабря 2016 г.