ООН є лише клубом для гарного проведення часу, - Трамп

Обраний президент США Дональд Трамп назвав ООН клубом гарного проведення часу і висловив жаль, що це так.

Про це він написав у Twitter.

"ООН, незважаючи на величезний потенціал, зараз є лише клубом, де люди можуть зібратися, поговорити і добре провести час. Дуже шкода", - написав Трамп.

Нагадаємо, що Трамп хоче скоротити військову присутність США у світі.