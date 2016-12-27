Освіта - найбільш потужна зброя, яку можна використовувати, щоб змінити світ
Нельсон Мандела, правозахисник, президент ПАР

ООН є лише клубом для гарного проведення часу, - Трамп

27 грудня, 2016 - 10:11
Фото Reuters

Обраний президент США Дональд Трамп назвав ООН клубом гарного проведення часу і висловив жаль, що це так.

Про це він написав у Twitter.

"ООН, незважаючи на величезний потенціал, зараз є лише клубом, де люди можуть зібратися, поговорити і добре провести час. Дуже шкода", - написав Трамп.

Нагадаємо, що Трамп хоче скоротити військову присутність США у світі.

Джерело: День
Новини партнерів
Loading...