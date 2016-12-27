Першу чорну скриньку Ту-154 піднято на поверхню

Першу чорну скриньку літака Ту-154, що зазнав аварії в Чорному морі, піднято на поверхню. Про це повідомило джерело в російських силових структурах.

"О 8:48 (7:48 за Києвом) виявили і підняли на поверхню першу чорну скриньку Ту-154", - сказав співрозмовник.

Раніше російські рятувальники повідомили, що виявили уламки хвостової частини літака, де був самописець. Ці та інші фрагменти лайнера рятувальники піднімають з дна і доставляють на берег.

Дані чорних скриньок допоможуть фахівцям встановити причини трагедії. Наразі основні версії, які розглядає ФСБ РФ - це несправність літака, потрапляння стороннього предмета в двигун, помилка пілота і неякісне паливо. Ознак теракту спецслужби поки не виявили.

Літак Ту-154 міноборони РФ, який прямував до Сирії, зазнав аварії біля Сочі в неділю вранці. За даними відомства, на борту перебували 92 людини - вісім членів екіпажу та 84 пасажири.

Нагадаємо, вчора літак Іл-76 з 10 тілами загиблих у катастрофі Ту-154, який зазнав катастрофи над Чорним морем, прибув із Сочі до Москви.