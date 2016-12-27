Подільсько-Воскресенський міст планується ввести в експлуатацію через 3 роки, - Кличко

Подільсько-Воскресенський міст ми розраховуємо ввести в експлуатацію через 3 роки.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає прес-служба КМДА.

"Я взяв на себе зобов'язання добудувати Подільсько-Воскресенський міст, який буде однією з основних автомобільних артерій, що об'єднують лівий і правий береги Дніпра. Також по мосту буде прокладена лінія метро на Троєщину, - зазначив Віталій Кличко. - Я провів переговори з німецькими інвесторами, які вже виділили 200 тис. євро на проведення технічної та фінансової експертизи об'єкта. Вже в березні наступного року, коли будуть готові результати експертизи, в Київ приїде міністр транспортної та цифрової інфраструктури федерального міністерства Німеччини Райнер Бомба, і я дуже сподіваюся, що німецькі інвестори допоможуть нам добудувати міст", - розповів Віталій Кличко.

Мер Києва додав, що за три роки вже виповниться сорок років з початку будівництва Подільсько-Воскресенського мосту.

"Так от, я поставив перед собою завдання ввести цей міст в експлуатацію, принаймні його першу чергу, коли на мосту буде відкрито автомобільне сполучення між лівим та правим берегом Дніпра", - зазначив Віталій Кличко.

Мер також розповів, що найближчим часом за рахунок інвесторів буде проведена реконструкція столичного Гідропарку.

"Гідропарк - унікальна рекреаційна зона столиці. На жаль, це місце перетворилося в зону з наливайками і шашличними. І наше завдання - повернути Гідропарку статус кращої рекреаційної зони Києва, - розповів мер. - Зараз я веду переговори з кількома міжнародними компаніями, які готові зробити в Гідропарку парк атракціонів, де можна відпочити всією сім'єю. Загалом, це має бути український аналог Діснейленду", - зазначив Віталій Кличко.