Порошенко затвердив зміни щодо нових податків для малого бізнесу

Президент Петро Порошенко 27 грудня підписав зміни до законодавства, ухвалені Верховною Радою 6 грудня, щодо роботи фізичних осіб-підприємців.

Про це повідомляється на офіційному порталі парламенту.

Відповідно до нових норм, вже з 1 січня окремі категорії ФОПів, зокрема другої та третьої груп, будуть змушені платити єдиний соціальний внесок 704 гривні на місяць, навіть якщо тимчасово не мають жодного прибутку, інформує BBC Україна.

Раніше ФОП, коли у певному періоді мав прибуток, то сплачував 5% податок та ЄСВ. Якщо ж руху коштів не було, то сплачувати не було необхідності. Тому багато підприємців тримали відкриті ФОПи, а платили податки тільки тоді, коли мали реальні прибутки.

Нововведення ще до початку дії призвело до масового закриття ФОПів людьми, які використовували їх не постійно - так званих "сплячих ФОПів", зазначає видання. Люди зараз шикуються у черги до органів влади, щоб встигнути закрити ФОП до 1 січня і не платити 704 гривні соціального внеску за "сплячий ФОП".

При цьому перша група спрощенців має можливість сплачувати половину мінімального страхового внеску у розмірі 352 гривні на місяць.

Нагадаємо, що у 2017 році українським тренерам збільшать зарплати.