Прем'єр Японії вперше в історії відвідає меморіал загиблим у Перл-Харбор

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе з дводенним візитом прибув на Гавайські острови.

Як повідомляє DW, Абе стане першим главою японського уряду, який візьме участь у пам'ятній церемонії біля меморіалу лінкора Арізона в Перл-Харбор, де разом з президентом США Бараком Обамою вшанує пам'ять жертв бомбардування.

Абе вже поклав квіти до могили американських солдатів в Гонолулу.

Напередодні візиту японська влада наголошувала, що про вибачення мови не йде.

"Мета цього візиту - вшанувати пам'ять загиблих на війні, а не вибачатися", - підкреслив генсек японського кабміну Йосіхіде Суга.