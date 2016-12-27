Президент Болгарії застеріг ЄС про план дестабілізації з боку РФ

Чинний президент Болгарії Росен Плевнелієв застеріг Європейський Союз від спроб дестабілізації з боку Росії.

Є чимало ознак того, що Москва фінансує антиєвропейські партії та ЗМІ як в Болгарії, так і в інших країнах-членах ЄС, заявив Плевнелієв у інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За словами болгарського президента, Москва також намагається ослабити ЄС зсередини підтримкою ультранаціоналістичних партій та рухів. Росія силкується на новому ідеологічному фундаменті домогтися того, що свого часу спробував зробити СРСР. Йдеться про "ослаблення Європи та поширення сумнівів у цінностях демократії та правової держави", - цитує Плевнелієва агентство AFP.

На думку президента Болгарії, таку ж саму ціль Москва переслідує й в інтернеті. "Це - організована політика, що проводиться з чіткою метою дестабілізації ЄС", - наголосив він.

На тлі цього Плевнелієв зазначив, що людям в ЄС слід пояснити, "що відбувається та куди націлена російська пропаганда".

Нагадаємо, у Болгарії безрезультатно завершилися спроби сформувати новий уряд, не виключено, що на початку наступного року країну очікують вибори.