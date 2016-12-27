"ПриватБанк" з 1 січня 2017 року знижує відсотки за депозитами

З 1 січня 2017 року ставки за знову укладеними депозитними вкладами в іноземній валюті в "ПриватБанку" будуть знижені в середньому на 1-2% річних.

Про це йдеться в прес-релізі, передає Укрінформ.

"Зниження процентних ставок за розміщення валютних коштів у банку торкнеться вкладів як у доларах США, так і євро. Ставки за гривневими вкладами "ПриватБанку" будуть знижені з початку лютого 2017 року", - йдеться в повідомленні.

Зі слів керівника відділу роздрібного бізнесу "ПриватБанку" Олексія Шабана, тенденції зниження ставок на ринку визначають нові рівні прибутковості депозитів у "ПриватБанку", в першу чергу в іноземній валюті.

"У той же час, для діючих депозитів або відкритих до 1 січня 2017 року на весь термін дії договору будуть діяти поточні, більш вигідні умови розміщення коштів", - зауважив Шабан.

Зокрема, з початку 2017 року при розміщенні у "ПриватБанку" валютного депозиту на 12 місяців, базова ставка буде знижена до 8% річних у доларах США та 7% річних у євро. Депозитні вклади на півроку в 2017 будуть приносити вкладникам 7% річних у доларах і 6% річних у євро. Розміщення валютних вкладів у Приватбанку на місяць принесе вкладникам відповідно 3,5% і 2% річних доходу.

Нагадаємо, у "ПриватБанку" оголосили новий склад керівництва.