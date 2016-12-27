Рішення щодо подальшої роботи ОПЗ може бути ухвалене у середу, - Кубів

Рішення щодо подальшої роботи ПАТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) може бути ухвалене вже у середу, 28 грудня.

Про це на підсумковій прес-конференції сказав перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, повідомляє Укрінформ.

"Три дні тому була проведена нарада під моїм головуванням щодо ОПЗ, де були залучені відповідні міністерства та НАК "Нафтогаз України". Завтра до обіду будуть зроблені економіко-фінансові розрахунки і буде прийнято рішення. Тут буде відігравати роль і безпека, я б навіть сказав - і безпека, і економіка", - сказав Кубів.

Нагадаємо, що у 2017 році українським тренерам збільшать зарплати.