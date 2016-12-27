Рівненську поліцію очолив генерал-майор Валерій Присяжнюк

Особовому складу управління Національної поліції у Рівненській області представили нового керівника. Рівненську поліцію очолив генерал-майор поліції Валерій Присяжнюк.

До призначення на Рівненщину Присяжнюк працював заступником начальника ГУНП в Одеській області.

У свою чергу, попередній керівник рівненських силовиків Сергій Князєв з листопада переведений до Києва та очолює Департамент карного розшуку Національної поліції України.

Нагадаємо, заступник голови Національної поліції України Костянтин Бушуєв повідомив, що Дорожня патрульна поліція запрацює влітку.