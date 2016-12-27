Розширені санкції США проти РФ набули чинності

Розширені санкції США проти компаній із Росії й анексованого Криму 27 грудня оприлюднені офіційно і набувають чинності.

Про це повідомляє посольство України в США на своїй сторінці у Facebook.

"Сполучені Штати продовжують нарощувати тиск на Росію, запроваджуючи нові санкції за порушення міжнародного права та розпалювання конфлікту на Сході України. 15 компаній російського оборонпрому та 8 – в тимчасово окупованому українському Криму – під посиленими американськими санкціями", - йдеться у повідомленні.

"27 грудня міністерство торгівлі США додає 23 компанії з Росії та Криму до американського санкційного списку, перетворюючи Крим на економічно токсичний регіон та блокуючи діяльність російської оборонки. Працюємо разом з американськими партнерами для відновлення територіальної цілісності України", - зазначили у посольстві.

Серед компаній, щодо яких будуть введені санкції, є сім дочірніх компаній російського концерну "Алмаз-Антей", вісім дочірніх компаній концерну "Радіоелектронні технології", компанії "Кримські порти" та "Кримська залізниця".