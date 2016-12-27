Савченко представила свій проект "Громадська платформа "Руна"

Сьогодні народний депутат України Надія Савченко провела у Львові презентацію свого політичного проекту – Громадської платформи "Руна" ("Громадська платформа "Руна").

За її словами, це не політичний проект, а "природне об'єднання людей, які чують суть, саму ідею, а не гасла і популізм". "Руна" – це рух українського народу, активних, мислячих українців. Це реформи українського народу заради зміни системи. Це революція українського народу як виключна вимога Революції гідності", - сказала Савченко під час презентації.

Вона наголосила, що відповідна партія з'явиться, "коли це буде потрібно".

Савченко розповіла, що з допомогою експертів розроблені проекти змін політичної системи в країні і її рух буде популяризувати, щоб показати громадянам України, що саме потрібно зробити для того, щоб змінити їхнє життя на краще.

Нагадаємо, після виключення нардепа Надії Савченко із делегації ПАРЄ представляти Україну замість неї буде Борислав Береза.