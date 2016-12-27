Штайнмаєр висловив стурбованість ситуацією в ЄС

Міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив стурбованість ситуацією в Євросоюзі. "Європа, безперечно, рухається в неспокійному фарватері і повинна швидко знайти в собі сили, щоб відновитися", - заявив він в інтерв'ю газеті Saarbrücker Zeitung, опублікованому сьогодні.

За словами глави німецького МЗС, Євросоюз повинен знайти відповіді там, де він досі їх не дав. Найважливішими пріоритетами Штайнмаєр назвав майбутню стратегію щодо мігрантів та біженців, внутрішню і зовнішню безпеку, ринок праці та економіку ЄС.

"Там, де безробіття серед молоді становить 50 відсотків і навіть більше, природно, не виникне ентузіазму щодо Європи", - констатував німецький міністр, зазначивши, однак, що Європа не вирішить своїх проблем з тими, хто бачить вихід у поверненні до національної відособленості.

Штайнмаєр висловив сподівання на те, що і після виборів у Нідерландах, Франції та Німеччині в 2017 році всюди правитимуть уряди, "які виступають за Європу і не допустять згортання процесів європейської інтеграції".

Як відомо, у Нідерландах вибори до парламенту відбудуться у березні. Франція обиратиме нового президента у квітні та травні. Вибори до німецького Бундестагу відбудуться у вересні наступного року.

Нагадаємо, Штайнмаєр заявляв, що Росія не повинна думати, що встановлення повного контролю військами президента Сирії Башара Асада над Алеппо стане кінцем цієї війни.