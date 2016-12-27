Суд ЄС призупинив рішення про доступ "Газпрому" до 80% потужностей газопроводу OPAL, - PGNiG

Суд Європейського Союзу призупинив рішення про доступ "Газпрому" до 80% потужностей газопроводу OPAL.

Про це заявив голова правління польської компанії PGNiG, яка подала позов до суду ЄС, Петро Возняк, повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Onet.

"Ми зупинили досить невдале, а для нас шкідливе рішення Єврокомісії про доступ "Газпрому" до OPAL до розгляду цього рішення Судом ЄС", – сказав президент PGNiG.

Нагадаємо, 5 грудня найбільша польська енергетична компанія PGNiG оскаржила в суді рішення Єврокомісії, яка схвалила виведення 50% потужностей газопроводу OPAL з Третього енергопакету, таким чином давши можливість "Газпрому" збільшити прокачування газу до Європи.