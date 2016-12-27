«Тернопільщина: впевненими кроками — до реальних змін». Під таким гаслом звітував голова Тернопільської ОДА Степан Барна перед журналістами вчора, 26-го грудня. Захід відбувся в аеропорту. Як повідомив очільник краю, місце зустрічі вибрали не випадково. Аеропорт має бути одним із елементів стратегії розвитку області, — впевнений Степан Барна і вже зроблені перші кроки до його відновлення. Тернопільське летовище довгі роки перебувало, так би мовити, в невизначеному стані і лише тепер 156 гектарів землі комунального підприємства стали його власністю. Також цього року тернополяни отримали сертифікат на здійснення авіаперевезень.

«Головна ідея сьогоднішнього зібрання — показати, що зміни починаються з маленьких кроків, але ці кроки мають важливе і переломне значення для всієї області, бо такими кроками ми намагаємось змінити обличчя всього Тернопілля», — наголосив голова облдержадміністрації. Степан Барна також повідомив, що за обсягом прямих іноземних інвестицій Тернопільщина посіла четверте місце в Україні. У порівнянні з минулим роком інвестицій вклали на 40 відсотків більше. «Важливим є те, що 60 відсотків загального обсягу капітальних інвестицій вкладені саме в розвиток реального сектору економіки — сільське господарство, промисловість», — зазначив Степан Барна.

У цьому році значно зріс експорт продукції до Грузії, Литви, Білорусі. За обсягами виробництва валової продукції Тернопільщина в десятці кращих областей України. Якщо минулого року в області працював лише один цукровий завод, то цього року вже три. Відновили також роботу Ковалівський спиртзавод в Монастириському районі і Теребовлянське молокопереробне підприємство. Одним із пріоритетів є створення обслуговуючих кооперативів, реалізація проектів за рахунок державних інвестицій. Зокрема, щодо розвитку соціальної інфраструктури. Загалом у 2016-му році втілили 456 проектів регіонального розвитку. Звітуючи про медичну сферу, голова Тернопільської ОДА Степан Барна наголосив, що 23-го грудня в Тернопільському обласному онкодиспансері відкрили хіміотерапевтичне відділення, а в 2017-му році в області планують вперше зробити операцію на серці.

Лариса ОСАДЧУК, Тернопіль, фото автора