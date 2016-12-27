Трамп призначив радника з питань внутрішньої безпеки

Обраний президент США Дональд Трамп призначив колишнього помічника Джорджа Буша-молодшого Томаса Боссерта своїм радником з питань внутрішньої безпеки та боротьби з тероризмом.

Про це повідомляє у вівторок центральне американське видання The New York Times.

"Боссерт буде призначений помічником президента з питань внутрішньої безпеки й боротьби з тероризмом - на посаду, яка згідно з заявою перехідної команди за статусом буде рівнозначною з позицією генерал-лейтенанта Майкла Флінна, якого Трамп обрав своїм радником з національної безпеки", - наголошується у публікації.

При цьому уточнюється, що зараз у кабінеті Обами помічник з питань внутрішньої безпеки є заступником радника з нацбезпеки. Таке переформатування рангів "відображає незмінну прихильність обраного президента Трампа до захисту й безпеки країни, її народу і території", підкреслили в перехідній команді.

Повідомляється також, що Томас Боссерт зосереджуватиметься на внутрішніх і транснаціональних пріоритетах безпеки, а Майкл Флінн фокусуватиметься на міжнародних викликах у сфері безпеки.

Боссерт обіймав посаду заступника радника з питань внутрішньої безпеки в адміністрації Джорджа Буша. Зараз він керує консалтинговою фірмою з управління ризиками у Вашингтоні. Він також є старшим науковим співробітником в "Атлантичній раді" за напрямом кібербезпеки. Ймовірно, одним із головних напрямів роботи Боссерта в адміністрації стане захист Сполучених Штатів у кіберпросторі.