Тука вважає незаконними дії добровольців у блокуванні окупованих територій

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука, коментуючи ідею про блокаду окупованого Донбасу, заявив, що встановлення будь-яких блокпостів, проведення оглядів, надання "дозволів" є незаконним і має отримати відповідну оцінку з боку правоохоронців.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Про так звану "блокаду" ОРДЛи. По-перше, у мене не викликають довіри ініціатори цієї акції... З відомих причин. По-друге, з жодною державною установою (СБУ, МВС, ЗСУ) ці дії не узгоджувались, отже, встановлення будь-яких блокпостів, проведення будь-яких доглядів, надання будь-яких "дозволів" є незаконним і має отримати відповідну оцінку з боку правоохоронців", - зазначив Тука.

Також він зазначив, що "намір "заморити голодом" при наявності більше 400 км неконтрольованого державного кордону - відверта маячня".

"В-четверте, я не вірю в успіх такого "тиску на сепаратистів", окрім надання додаткового інформаційного приводу для окупантів (що вже й почалось). Нагадаю для необізнаних: в сучасній теорії на військову складову відводиться лише 20% успіху, на інформаційну - значно більше. В-п'ятих, я переконаний, що ця ініціатива має режисерів з числа тих, хто іменує себе "політиками" - брудними пройдохами", - додав Тука.

Напередодні добровольці заявили про початок блокади окупованих територій Донбасу.