Турчинов очікує провокацій під час свят у зоні АТО

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що очікує провокацій під час свят в зоні АТО. Але переконаний, що Нацгвардія і ЗСУ впораються.

Про це Турчинов заявив у ході брифінгу, передає 112.ua.

"Нечиста сила саме на такі християнські свята себе і проявляє. На превеликий жаль, саме з такою нечистою силою ми і ведемо війну, захищаючи нашу Україну. Тому я можу прогнозувати, що будуть провокації. Я переконаний, що нечиста сила завжди приречена. І Нацгвардія, і ЗСУ допоможуть очистити нашу країну від цього бруду", - заявив Турчинов.

Нагадаємо, за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає, двоє отримали поранення і ще двоє потрапили в полон.