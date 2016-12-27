У 2016 році 255 сімей нацгвардійців отримали житло, - Турчинов

У 2016 році 255 родин нацгвардійців отримали житло, повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов, виступаючи перед військовими, передає УНН.

"Національна гвардія у цьому році забезпечила 255 родин офіцерів і солдат (житлом - ред.), але плани значно більші",- заявив Турчинов.

За його словами житло для військових будується не лише у столиці, але й у інших великих містах.

"На наступний рік у бюджеті передбачено понад 200 млн грн. виключно на забезпечення житлом наших військовослужбовців Національної гвардії",- зазначив Турчинов.

При цьому він нагадав, що вчора Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про державний бюджет України на 2017 рік", де закладено фінансування сектору безпеки і оборони у розмірі 5,2% ВВП, що становитиме 134,5 млрд грн.

Нагадаємо, що уряд очікує у 2017 році зростання ВВП у 3%.