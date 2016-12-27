У 2017 році українським тренерам збільшать зарплати

На 2017 рік в держбюджеті закладено додаткових 63,5 мільйона гривень для підвищення оплати праці вітчизняних тренерів.

Про це повідомляє прес-служба НОК.

Виділені кошти дозволять збільшити оплату праці тих фахівців, які будуть забезпечувати олімпійську підготовку до Пхенчхан-2018 і Токіо-2020. Як заявив президент НОК Сергій Бубка, збереження кадрів є пріоритетним завданням для нашої країни:

"Збереження тренерських кадрів, створення сприятливих умов для їх роботи - пріоритетне завдання для сьогодення і майбутнього українського спорту. Тренери - це наше багатство. Вони розкривають таланти, роблячи з дітей зірок світового спорту, які прославляють Україну в світі, в честь їхніх перемог на найпрестижніших спортивних стартах піднімається прапор і звучить гімн нашої держави".