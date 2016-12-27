У Держбюджеті-2017 закладено 52 млрд грн на субсидії, - Зубко

Держава у 2017 році витратить майже 52 млрд грн на субсидії. Уряд має завдання монетизувати їх та перетворити на інвестиції у енергоефективність.

Про це у інтерв'ю Укрінформу сказав віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

"На цей рік було закладено 40 млрд грн, на наступний рік було закладено 52 млрд грн субсидій. З нашої точки зору важливо, щоб субсидії перетворювалися на інвестиції у енергоефективність. Для цього нам потрібно монетизувати субсидії – тоді буде зацікавленість громадян зекономлені кошти направляти на утеплення будинку, заміну вікон", - сказав віце-прем’єр-міністр.

Саме такий механізм, за його словами, закладений у Фонді енергоефективності.

"Кошти Фонду спрямовуватимуться на часткову компенсацію витрат українськими родинами на енергоефективні заходи. Через субсидії ми вимушені захищати тих, хто не може оплатити житлово-комунальні послуги. Але 52 млрд на субсидії і 800 млн грн на енергоефективність – це неспівмірні кошти. Першим кроком стане монетизація субсидій для підприємств, і, виплативши борги Нафтогазу, вони зможуть шукати інших постачальників газу. Другий крок – це монетизація субсидій населенню. З обов’язковою умовою - монетизовані субсидії повинні витрачатися на енергоефективність. Я думаю, це завдання номер один на 2017 рік", - наголосив Зубко.

Нагадаємо, міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги наразі становить 1600 гривень.