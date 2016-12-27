У Дніпрі презентували спецавтомобілі для перевезення безпритульних тварин

У Дніпрі презентували три нові спецавтівки для транспортування безпритульних тварин, передає УНН.

Вартість техніки сягає близько 3,3 млн грн. Вона нова, зібрана за американськими кресленнями однією з київських фірм на замовлення мерії Дніпра. Автівками спеціального призначення користуватимуться працівники КП “Зооконтроль”, яке займається виловом, стерилізацією, вакцинацією від сказу та чіпуванням тварин. Раніше у підприємства таких машин не було. На вулицях міста спецавтомобілі можна буде побачити вже в середині січня 2017 року.

Один з автомобілів має ізотермічний відсік, який зберігає встановлену температуру, та відсік з холодильною установкою, в якому температура може опускатися до −40 градусів. Цей транспорт збиратиме та перевозитиме рештки тварин та інші біоматеріали, які спалюватимуть у спеціальній печі. Щороку в Дніпрі на дорогах гине близько 600 безпритульних собак. Щоб повідомити про таку ситуацію, дніпряни можуть звернутися до “Зооконтролю”.

Ще дві машини — спецавтомобілі для вилову собак. Транспорт відповідає європейським правилам перевезення тварин. У кожній машині можуть розміститися до 12 чотирилапих. Відсіки для собак розділені спеціальними решітками — це безпечно і для самих песиків, і для людей. Автівки також мають спеціальні драбини, за допомогою яких можна, зокрема, знімати котів з дерев.

За даними волонтерських організацій, у місті нараховується близько 5 тис. бездомних тварин. У профільному підприємстві розраховують, що з січня щодня стерилізуватимуть близько 25 собак.